Знову скутер. У Києві намагались підірвати нацгвардійця, заманивши на "побачення" – фото

Підозрюваний (Фото: СБУ)

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі вбити бійця Національної гвардії України на замовлення російських спецслужб – знову за допомогою вибухівки у скутері. Про це повідомили Служба безпеки України та Національна поліція.

За даними слідства, затриманий мав вчинити серію терактів у північних регіонах України. Одним із його завдань була ліквідація військового НГУ в столиці.

Для цього гвардійця заманили в один зі столичних дворів під виглядом "побачення" із дівчиною з "чата для знайомств". Коли військовий прибув на локацію, росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій, який знаходився у скутері, припаркованому поруч із "місцем побачення". Внаслідок події ніхто не постраждав.

За вчинення злочину правоохоронці затримали 19-річного мешканця Київської області, який шукав "легких заробітків" в Telegram-каналах. Після вербування він прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку, заявили в СБУ.

Далі чоловік придбав скутер, у багажнику якого заховав вибухівку, і доправив його до місця запланованого теракту. Після невдалого замаху він отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки Чернігівської області, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим – підготовка теракту.

Правоохоронці затримали фігуранта одразу після підпалу автівки. Під час обшуку у затриманого вилучили компоненти до вибухівки й телефон із доказами роботи на ворога.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні теракту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: СБУ