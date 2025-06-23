СБУ: У Харкові агенти Росії вчинили теракт проти військового, заманивши на "зустріч"

Для вчинення теракту проти українського захисника окупанти залучили двох харків'ян 35 та 33 років, повідомила поліція

Підозрюваний (Фото: СБУ)

У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, які, за версією слідства, вчинили теракт з метою вбивства військовослужбовця Збройних Сил України. Про це повідомили Служба безпеки України та Національна поліція.

14 червня російські спецслужби намагалися вбити українського військового за допомогою саморобного вибухового пристрою. Вибух стався близько 20:00 біля під’їзду п’ятиповерхового будинку у Салтівському районі, куди окупанти заманили чоловіка під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною, заявили в СБУ.

Унаслідок спрацювання вибухівки чоловік отримав множинні осколкові поранення, але наразі його стан стабілізовано.

Для підготовки теракту окупанти дистанційно завербували двох місцевих безробітних, один з яких – рецидивіст, що вже має судимість за крадіжку. Обидва потрапили в поле зору агресора, коли шукали "легких" грошей у Telegram-каналах.

За інструкцією ворожих спецслужб агенти виготовили вибухівку, яку "підсилили" гайками та спорядили телефоном для дистанційного підриву. Готовий пристрій вони заховали на місці спланованого теракту і навпроти замаскували під сміттєвим баком телефонну камеру з віддаленим доступом для окупантів.

За допомогою гаджету російські спецслужбісти відстежили прибуття "на локацію" військового ЗСУ і віддалено активували вибухівку.

За даними поліціянтів, 35-річний чоловік придбав усі необхідні компоненти для виготовлення вибухового пристрою та зібрав його. До безпосереднього встановлення вибухівки на місці він залучив свого 33-річного товариша.

Обом чоловікам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями:

→ терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб;

→ незаконне виготовлення вибухового пристрою;

→ незаконне зберігання та носіння вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: СБУ