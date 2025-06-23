СБУ: В Харькове агенты России совершили теракт против военного, заманив на "встречу"

Для совершения теракта против украинского защитника оккупанты привлекли двух харьковчан 35 и 33 лет, сообщила полиция

Подозреваемый (Фото: СБУ)

В Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые, по версии следствия, совершили теракт с целью убийства военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

14 июня российские спецслужбы пытались убить украинского военного с помощью самодельного взрывного устройства. Взрыв произошел около 20:00 у подъезда пятиэтажного дома в Салтовском районе, куда оккупанты заманили мужчину под видом встречи с якобы знакомой девушкой, заявили в СБУ.

В результате срабатывания взрывчатки мужчина получил множественные осколочные ранения, но сейчас его состояние стабилизировано.

Для подготовки теракта оккупанты дистанционно завербовали двух местных безработных, один из которых – рецидивист, уже имеющий судимость за кражу. Оба попали в поле зрения агрессора, когда искали "легких" денег в Telegram-каналах.

По инструкции вражеских спецслужб агенты изготовили взрывчатку, которую "усилили" гайками и снарядили телефоном для дистанционного подрыва. Готовое устройство они спрятали на месте планируемого теракта и напротив замаскировали под мусорным баком телефонную камеру с удаленным доступом для оккупантов.

С помощью гаджета российские спецслужбы отследили прибытие "на локацию" военного ВСУ и удаленно активировали взрывчатку.

По данным полицейских, 35-летний мужчина приобрел все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства и собрал его. К непосредственной установке взрывчатки на месте он привлек своего 33-летнего товарища.

Оба мужчины получили подозрения в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям:

→ террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц;

→ незаконное изготовление взрывного устройства;

→ незаконное хранение и ношение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения.

Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: СБУ