СБУ: В Харькове агенты России совершили теракт против военного, заманив на "встречу"
В Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые, по версии следствия, совершили теракт с целью убийства военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.
14 июня российские спецслужбы пытались убить украинского военного с помощью самодельного взрывного устройства. Взрыв произошел около 20:00 у подъезда пятиэтажного дома в Салтовском районе, куда оккупанты заманили мужчину под видом встречи с якобы знакомой девушкой, заявили в СБУ.
В результате срабатывания взрывчатки мужчина получил множественные осколочные ранения, но сейчас его состояние стабилизировано.
Для подготовки теракта оккупанты дистанционно завербовали двух местных безработных, один из которых – рецидивист, уже имеющий судимость за кражу. Оба попали в поле зрения агрессора, когда искали "легких" денег в Telegram-каналах.
По инструкции вражеских спецслужб агенты изготовили взрывчатку, которую "усилили" гайками и снарядили телефоном для дистанционного подрыва. Готовое устройство они спрятали на месте планируемого теракта и напротив замаскировали под мусорным баком телефонную камеру с удаленным доступом для оккупантов.
С помощью гаджета российские спецслужбы отследили прибытие "на локацию" военного ВСУ и удаленно активировали взрывчатку.
По данным полицейских, 35-летний мужчина приобрел все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства и собрал его. К непосредственной установке взрывчатки на месте он привлек своего 33-летнего товарища.
Оба мужчины получили подозрения в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям:
→ террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц;
→ незаконное изготовление взрывного устройства;
→ незаконное хранение и ношение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения.
Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Россия вербует украинцев для совершения терактов против военных и гражданских. В частности, 14 июня сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который по заказу российских спецслужб должен был подорвать офицера ВСУ в Одессе.
- 17 июня были осуждены трое российских агентов, подорвавших автомобиль военного в Харьковской области.