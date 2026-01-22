СБУ: Пленный россиянин пытался скрыть, что убил украинского воина. Ему объявили подозрение

Оккупант попал в плен летом 2025 года – на следующий день после расстрела пограничника – и пытался скрыть свою причастность

Солдат армии РФ (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Пленный российский военный пытался скрыть причастность к расстрелу украинского пограничника в Сумской области. Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательства его причастности к военному преступлению.

По данным правоохранителей, 18 июня 2025 года старший стрелок 2-й роты морской пехоты 5-го батальона морской пехоты усиления 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота российской армии Иван Хамгушкеев "Бурят" вместе с другими оккупантами атаковал позиции Сил обороны в районе поселка Мирополье в Сумской области.

Во время боя в плен к врагу попал украинский пограничник, которого Хамгушкеев вместе с еще одним россиянином допросили, а затем расстреляли в упор из автоматов Калашникова. После этого оккупанты доложили по рации командованию о ликвидации украинского воина.

Украинский военный погиб на месте. А на следующий день Силы обороны выбили врага с позиций и взяли в плен Хамгушкеева – одного из немногих уцелевших из вражеского подразделения.

В СБУ отметили, что, находясь под стражей, пленный россиянин пытался скрыть свою вину, чтобы избежать максимального наказания. Однако военная контрразведка и следователи СБУ собрали доказательную базу, восстановили хронологию всех действий фигуранта и задокументировали факт убийства украинского пленного.

Пленному сообщили о подозрении в совершении военного преступления группой лиц, повлекшего гибель человека. Ему может грозить пожизненное заключение, сейчас он находится под стражей.