СБУ: Полонений росіянин намагався приховати, що вбив українського воїна. Йому оголосили підозру

Полонений російський військовий намагався приховати причетність до розстрілу українського прикордонника у Сумській області. Служба безпеки України повідомила, що зібрала докази щодо його причетності до воєнного злочину.

За даними правоохоронців, 18 червня 2025 року старший стрілець 2-ї роти морської піхоти 5-го батальйону морської піхоти посилення 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту російської армії Іван Хамгушкєєв "Бурят" разом з іншими окупантами атакував позиції Сил оборони в районі селища Миропілля на Сумщині.

Під час бою в полон до ворога потрапив український прикордонник, якого Хамгушкєєв разом з ще одним росіянином допитали, а потім розстріляли в притул з автоматів Калашникова. Після цього окупанти доповіли по рації командуванню про ліквідацію українського воїна.

Український військовий загинув на місці. А наступного дня Сили оборони вибили ворога з позицій і взяли в полон Хамгушкєєва – одного з небагатьох уцілілих з ворожого підрозділу.

В СБУ зазначили, що, перебуваючи під вартою, полонений росіянин намагався приховати свою вину, щоб уникнути максимального покарання. Однак військова контррозвідка та слідчі СБУ зібрали доказову базу, відновили хронологію всіх дій фігуранта і задокументували факт убивства українського полоненого.

Полоненому повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину групою осіб, що спричинило загибель людини. Йому може загрожувати довічне ув'язнення, наразі він перебуває під вартою.