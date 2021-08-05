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СБУ просит Генштаб рассекретить данные об Иловайской трагедии – Венедиктова

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 18:27
СБУ просит Генштаб рассекретить данные об Иловайской трагедии – Венедиктова - Фото
Обстрел позиций сил АТО в Иловайске (фото - Алексей АнтиповFacebook)

Служба безопасности Украины направила в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ходатайство о расскречивании документов и данных об Иловайской трагедии. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайск. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и других органов для принятия соответствующих решений", – сказала Венедиктова.

По ее словам, сейчас в ОГП работают над усовершенствованием официального веб-сайта, где намерены разместить специальный раздел, посвященный событиям в Иловайске в 2014 году.

СПРАВКА. 29 августа 2014-го российские оккупанты расстреляли выходящие по обещанному "зеленому коридору" колонны сил АТО. Погибли по меньшей мере 366 бойцов ВСУ/МВД, было ранено 429, 128 – попали в плен, 42 – считаются пропавшими без вести. Это наибольшие потери украинской армии за время войны с Россией и ее наемниками на Донбассе.
  • По версии Офиса генпрокурора, единственная причина трагических событий в Иловайске в августе 2014 года – военная агрессия вооруженных сил России.
  • Международный уголовный суд принял информационное сообщение по военным преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево.
  • Год назад президент Владимир Зеленский призывал расследовать причины Иловайской трагедии.
  • В феврале 2021-го СБУ сообщила подозрение заместителю министра обороны РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову. По данным ведомства, он руководил захватом Дебальцево и организовывал убийство украинских военных в Иловайске.

Читайте также: Иловайский котел. Еще двум генералам ВС РФ сообщили о подозрении в убийстве – фото

Станислав Стороженко
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ВСУ сбу генштаб Ирина Венедиктова иловайская трагедия ОГП
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