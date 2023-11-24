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У СБУ рассказали, как обычное видео россиянки с яхты помогло атаковать Крымский мост

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 22:07
У СБУ рассказали, как обычное видео россиянки с яхты помогло атаковать Крымский мост - Фото
Фото: Пресс-служба СБУ

Во время подготовки атаки на Керченский мост 17 июля Служба безопасности Украины использовала попавшее в сеть видео россиянки. Она отдыхала на яхте в районе моста и сняла его конструкцию. Об этом говорится в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы".

Подполковник военной контрразведки СБУ "Енот" заявил, что большинство информации, используемой СБУ для разведки, поступает из открытых источников.

Одним из таких источников стала видеозапись россиянки, отдыхавшей на яхте в районе Керченского моста. На ролик попали его внутренние конструкции.

Скриншот с эфира 1+1

Скриншот с эфира 1+1

Скриншот с эфира 1+1

"Эта информация дала понимание, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести ему максимальное поражение", – сказал он.

Военнослужащий СБУ "Хром" в шутку говорит, что россияне с телефонами – "лучшие друзья Украины".

"Снимайте больше видео из России", – добавил он.

  • 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • 12 августа на Керченском мосту раздались взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.
  • По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.
  • В начале сентября ВМС ВСУ сообщали, что Керченский мост во временно оккупированном Крыму в ожидании новых атак охраняют шесть катеров и пять кораблей Федеральной службы безопасности РФ.

Смотрите также: Абсолютно лишняя конструкция: ГУР показало Крымский мост с необычного ракурса – видео

Милана Головань
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войнакрымский мост
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