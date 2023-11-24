У СБУ рассказали, как обычное видео россиянки с яхты помогло атаковать Крымский мост

Во время подготовки атаки на Керченский мост 17 июля Служба безопасности Украины использовала попавшее в сеть видео россиянки. Она отдыхала на яхте в районе моста и сняла его конструкцию. Об этом говорится в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы".

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Подполковник военной контрразведки СБУ "Енот" заявил, что большинство информации, используемой СБУ для разведки, поступает из открытых источников.

Одним из таких источников стала видеозапись россиянки, отдыхавшей на яхте в районе Керченского моста. На ролик попали его внутренние конструкции.

"Эта информация дала понимание, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести ему максимальное поражение", – сказал он.

Военнослужащий СБУ "Хром" в шутку говорит, что россияне с телефонами – "лучшие друзья Украины".

"Снимайте больше видео из России", – добавил он.

17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

12 августа на Керченском мосту раздались взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.

По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

В начале сентября ВМС ВСУ сообщали, что Керченский мост во временно оккупированном Крыму в ожидании новых атак охраняют шесть катеров и пять кораблей Федеральной службы безопасности РФ.

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