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У СБУ розповіли, як звичайне відео росіянки з яхти допомогло атакувати Кримський міст

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 22:07
У СБУ розповіли, як звичайне відео росіянки з яхти допомогло атакувати Кримський міст - Фото
Фото: Пресслужба СБУ

Під час підготовки атаки на Керченський міст 17 липня Служба безпеки України використала відео росіянки, яке потрапило у мережу. Вона відпочивала на яхті в районі моста та зняла його конструкцію. Про це йдеться у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги".

Підполковник військової контррозвідки СБУ "Єнот" заявив, що більшість інформації, яку СБУ використовувала для розвідки, надходить з відкритих джерел.

Одним з таких джерел став відеозапис росіянки, яка відпочивала на яхті в районі Керченського мосту. На ролик потрапили його внутрішні конструкції.

Скриншот з етеру 1+1

Скриншот з етеру 1+1

Скриншот з етеру 1+1

"Ця інформація дала розуміння, в якій точці треба атакувати міст, щоб завдати йому максимального ураження", – сказав він.

Військовослужбовець СБУ "Хром" жартома каже, що росіяни з телефонами – "найліпші друзі України".

"Знімайте більше відео з Росії", – додав він.

  • 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
  • 12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, здіймалися клуби диму у різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.
  • За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкта.
  • На початку вересня ВМС ЗСУ повідомляли, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму в очікуванні нових атак охороняють шість катерів та п'ять кораблів Федеральної служби безпеки РФ.

Дивіться також: Абсолютно зайва конструкція: ГУР показало Кримський міст із незвичайного ракурсу – відео

Мілана Головань
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війнакримський міст

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