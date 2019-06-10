СБУ уточнила, что с экс-нардепом из Луганска, который идет в Раду

Владимир Струк (скриншот из видеозаписи)

Экс-нардеп от Партии регионов Владимир Струк все еще не получил подозрение от Службы безопасности Украины по делу, которое тянется несколько лет и касается его причастности к сепаратистским процессам на востоке. Об этом сообщили в СБУ на запрос юриста Маси Наема о состоянии производства, написал в Facebook журналист Денис Казанский.

Он заявляет, что по делу Струка есть свидетели, в частности, луганский журналист Евгений Самохвалов.

Последний утверждает, что экс-нардеп сотрудничал с боевиками полевого командира гибридных войск РФ Алексея Мозгового и "на пророссийских митингах из полевых кухонь кормил кашей боевиков ЛНР".

16 мая 2014 года против Струка начали уголовное производство по "признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины". На допросах в 2017 году по делу Струка-Медяника жители Первомайска "подтвердили факты создания батальонов так называемого ополчения" этими бывшими регионалами.

В мае Казанский сообщил, что экс-нардеп собирается снова баллотироваться в Верховную Раду.