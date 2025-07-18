СБУ: В Одессе женщина планировала подорвать областной ТЦК в час пик
В Одессе задержана женщина, которая, по версии следствия, планировала взорвать здание территориального центра комплектования и социальной поддержки в час пик. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, 53-летняя жительница Волыни по заданию россиян 17 июля должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством (СВУ) в здание, когда там находилось максимальное количество людей.
Правоохранители задержали женщину, когда она шла со снаряженным взрывным устройством к зданию ТЦК.
Как установило расследование, женщина прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты схрона с готовой взрывчаткой.
По легенде, она должна была прибыть в ТЦК, чтобы выяснить информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике.
При задержании женщины взрывотехники взорвали устройство, которое она принесла в рюкзаке.
Ей грозит до 12 лет тюрьмы, готовится сообщение о подозрении.
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