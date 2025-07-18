СБУ: В Одесі жінка планувала підірвати обласний ТЦК в годину пік

Мешканку Волині затримали, коли вона прямувала з вибухівкою до будівлі ТЦК

Затримана (Фото: СБУ)

В Одесі затримано жінку, яка, за версією слідства, планувала підірвати будівлю територіального центру комплектування та соціальної підтримки у годину пік. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, 53-річна мешканка Волині за завданням росіян 17 липня мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) до будівлі, коли там знаходилася максимальна кількість людей.

Правоохоронці затримали жінку, коли вона прямувала зі спорядженим вибуховим пристроєм до будівлі ТЦК.

Як встановило розслідування, жінка прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовою вибухівкою.

За легендою, вона мала прибути до ТЦК, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника.

Під час затримання жінки вибухотехніки підірвали пристрій, який вона принесла в рюкзаку.

Їй загрожує до 12 років тюрми, готується повідомлення про підозру.

Фото: СБУ