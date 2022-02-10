СБУ заявила о срыве спецоперации России по оправданию вторжения в Украину: видео

СБУ заявила о задержании трех граждан Украины, которых, по данным ведомства, завербовали российские спецслужбы для совершения провокаций против населения РФ. Эти действия Россия планировала использовать как еще одну причину для дальнейшей эскалации против Украины.

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В "провокациях и диверсиях" против своего населения РФ планировала обвинить Украину. О каких именно действиях идет речь, не уточняется. Для их совершения, по информации СБУ, российские спецслужбы завербовали трех жителей Киевской области, "выходцев из криминальных кругов".

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Вадим Ребрина

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