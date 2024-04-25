Сдал позиции Сил обороны: настоятель Святогорской лавры взят под стражу – прокуроры

Фото: Служба безопасности Украины

Настоятель Святогорской лавры митрополит Арсений, которому сообщено о подозрении в том, что он сдавал врагу информацию о расположении Сил обороны Украины, взят под стражу. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

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По данным правоохранителей, прокуроры Донецкой областной прокуратуры избрали подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Прокуроры сообщили, что в сентябре 2023 года настоятель Святогорской Свято-Успенской лавры УПЦ МП распространял информацию военного характера. В частности, во время своей проповеди он рассказал верующим о местах расположения блокпостов, а также подразделений Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины и Сил обороны Украины на территории Святогорской МГ.

Если его вина будет доказана – ему грозит до восьми лет лишения свободы.

24 апреля Служба безопасности Украины объявила о подозрении митрополиту Арсению.

29 февраля сообщалось, что СБУ объявила о подозрении руководителю Сумской епархии УПЦ МП.

12 марта СБУ заявила, что обезвредила масштабную агентурную сеть ФСБ, которая "под прикрытием" УПЦ МП пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине. Обыски проходили у участников Союза православных журналистов.

12 апреля СБУ пришла с обысками и вручила подозрение заместителю председателя отдела внешних отношений УПЦ МП протоиерею Николаю Данилевичу – участнику делегации, которая в 2017 году вместе с пророссийским эксдепутатом Новинским уговаривала Варфоломея не давать Томос ПЦУ.

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