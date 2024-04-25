Здав позиції Сил оборони: настоятеля Святогірської лаври взято під варту – прокурори

Фото: Служба безпеки України

Настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія, якому повідомлено про підозру у тому, що він здавав ворогу інформацію про розташування Сил оборони України, взято під варту. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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За даними правоохоронців, прокурори Донецької обласної прокуратури обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Прокурори повідомили, що у вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної поліції України й Сил оборони України на території Святогірської МГ.

Якщо його вина буде доведена – йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

24 квітня Служба безпеки України оголосила про підозру митрополиту Арсенію.

29 лютого повідомлялося, що СБУ оголосила про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ МП.

12 березня СБУ заявила, що знешкодила масштабну агентурну мережу ФСБ, яка "під прикриттям" УПЦ МП намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. Обшуки зокрема проходили в учасників Союзу православних журналістів.

12 квітня СБУ прийшла з обшуками та вручила підозру заступнику голови відділу зовнішніх відносин УПЦ МП протоієрею Миколі Данилевичу – учаснику делегації, яка у 2017 році разом з проросійським ексдепутатом Новинським вмовляла Варфоломія не давати Томос ПЦУ.

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