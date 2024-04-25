Здав позиції Сил оборони: настоятеля Святогірської лаври взято під варту – прокурори
Настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія, якому повідомлено про підозру у тому, що він здавав ворогу інформацію про розташування Сил оборони України, взято під варту. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
За даними правоохоронців, прокурори Донецької обласної прокуратури обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Прокурори повідомили, що у вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної поліції України й Сил оборони України на території Святогірської МГ.
Якщо його вина буде доведена – йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
24 квітня Служба безпеки України оголосила про підозру митрополиту Арсенію.
- 29 лютого повідомлялося, що СБУ оголосила про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ МП.
- 12 березня СБУ заявила, що знешкодила масштабну агентурну мережу ФСБ, яка "під прикриттям" УПЦ МП намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. Обшуки зокрема проходили в учасників Союзу православних журналістів.
- 12 квітня СБУ прийшла з обшуками та вручила підозру заступнику голови відділу зовнішніх відносин УПЦ МП протоієрею Миколі Данилевичу – учаснику делегації, яка у 2017 році разом з проросійським ексдепутатом Новинським вмовляла Варфоломія не давати Томос ПЦУ.
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