Седьмую встречу союзников по формуле мира посвятят продовольственной безопасности – Ермак
Седьмая встреча союзников Украины по работе над реализацией формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским, будет посвящена продовольственной безопасности. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По словам главы ОП, сейчас идет подготовка седьмой встречи с представителями иностранных дипломатических учреждений, аккредитованных в Украине, для продолжения работы над формулой мира Зеленского.
"Седьмая встреча будет посвящена пункту формулы "Продовольственная безопасность". Рассмотрим вопрос реализации этого пункта в рамках зерновой инициативы, инфраструктуры портов и других важных составляющих продовольственной безопасности", – написал Ермак.
Он добавил, что будет продолжена работа и над другими пунктами формулы мира.
"Ожидаем широкое представительство партнеров. Как всегда, встреча состоится в довольно символическом месте", – отметил глава ОП.
28 августа замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что очередная встреча международных партнеров Украины по формуле мира состоится на этой неделе в Киеве, на ней будет более 70-ти участников.
- 5-6 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что встреча в Джидде стала для Украины "прорывом".
- В Евросоюзе положительно отнеслись к участию Китая в саммите Саудовской Аравии.
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