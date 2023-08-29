Седьмую встречу союзников по формуле мира посвятят продовольственной безопасности – Ермак

Седьмая встреча союзников Украины по работе над реализацией формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским, будет посвящена продовольственной безопасности. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По словам главы ОП, сейчас идет подготовка седьмой встречи с представителями иностранных дипломатических учреждений, аккредитованных в Украине, для продолжения работы над формулой мира Зеленского.

"Седьмая встреча будет посвящена пункту формулы "Продовольственная безопасность". Рассмотрим вопрос реализации этого пункта в рамках зерновой инициативы, инфраструктуры портов и других важных составляющих продовольственной безопасности", – написал Ермак.

Он добавил, что будет продолжена работа и над другими пунктами формулы мира.

"Ожидаем широкое представительство партнеров. Как всегда, встреча состоится в довольно символическом месте", – отметил глава ОП.

28 августа замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что очередная встреча международных партнеров Украины по формуле мира состоится на этой неделе в Киеве, на ней будет более 70-ти участников.

5-6 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что встреча в Джидде стала для Украины "прорывом".

В Евросоюзе положительно отнеслись к участию Китая в саммите Саудовской Аравии.

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