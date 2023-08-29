Сьому зустріч союзників відносно формули миру присвятять продовольчій безпеці – Єрмак
Сьома зустріч союзників України щодо роботи над реалізацією формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським, буде присвячена продовольчій безпеці. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За словами голови ОП, зараз триває підготовка сьомої зустрічі із представниками іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, для продовження роботи над формулою миру Зеленського.
"Сьома зустріч буде присвячена пункту Формули "Продовольча безпека". Розглянемо питання реалізації цього пункту в рамках зернової ініціативи, інфраструктури портів та інших важливих складових продовольчої безпеки", – написав Єрмак.
Він додав, що буде продовжено роботу і над іншими пунктами формули світу.
"Очікуємо широке представництво партнерів. Як завжди, зустріч відбудеться в доволі символічному місці", – зазначив голова ОП.
28 серпня заступник голови ОП Ігор Жовква повідомив, що чергова зустріч міжнародних партнерів України за формулою миру відбудеться цього тижня в Києві, на ній буде понад 70 учасників.
- 5-6 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зустріч у Джидді стала для України "проривом".
- У Євросоюзі позитивно поставилися до участі Китаю у саміті Саудівської Аравії.
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