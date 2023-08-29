Сьому зустріч союзників відносно формули миру присвятять продовольчій безпеці – Єрмак

Сьома зустріч союзників України щодо роботи над реалізацією формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським, буде присвячена продовольчій безпеці. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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За словами голови ОП, зараз триває підготовка сьомої зустрічі із представниками іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, для продовження роботи над формулою миру Зеленського.

"Сьома зустріч буде присвячена пункту Формули "Продовольча безпека". Розглянемо питання реалізації цього пункту в рамках зернової ініціативи, інфраструктури портів та інших важливих складових продовольчої безпеки", – написав Єрмак.

Він додав, що буде продовжено роботу і над іншими пунктами формули світу.

"Очікуємо широке представництво партнерів. Як завжди, зустріч відбудеться в доволі символічному місці", – зазначив голова ОП.

28 серпня заступник голови ОП Ігор Жовква повідомив, що чергова зустріч міжнародних партнерів України за формулою миру відбудеться цього тижня в Києві, на ній буде понад 70 учасників.

5-6 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зустріч у Джидді стала для України "проривом".

У Євросоюзі позитивно поставилися до участі Китаю у саміті Саудівської Аравії.

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