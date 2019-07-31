Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сегодня годовщина нападения на Екатерину Гандзюк

Сегодня годовщина нападения на Екатерину Гандзюк - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - аккаунт в Facebook)
31.07.2019, 14:05

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона

Сегодня исполняется год со дня нападения на помощницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк. В частности, в связи с годовщиной публикацию в Twitter написали в американском посольстве.

"Мы солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи", - сказано в сообщении.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. 

Читайте также: Луценко показал схему связей по делу об убийстве Гандзюк: фото

6 июня этого года суд вынес приговор исполнителям и организаторам нападения на Гандзюк.

Журналисты–расследователи из Слідство.Інфо сняли фильм об этом резонансном преступлении.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера.

Читайте также: На мэрии Херсона появилось: "Убийцы Кати Гандзюк будут найдены"

Напишите нам
Екатерина Гандзюк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 