Сегодня годовщина нападения на Екатерину Гандзюк

Екатерина Гандзюк (фото - аккаунт в Facebook)

Сегодня исполняется год со дня нападения на помощницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк. В частности, в связи с годовщиной публикацию в Twitter написали в американском посольстве.

"Мы солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи", - сказано в сообщении.

Today we solemnly mark the anniversary of the attack on civic activist Kateryna Handziuk, who fought fearlessly against corruption and for a democratic Ukraine. We stand with the Ukrainian people in calling for justice for Handziuk and her family. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 липня 2019 р.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает.

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6 июня этого года суд вынес приговор исполнителям и организаторам нападения на Гандзюк.

Журналисты–расследователи из Слідство.Інфо сняли фильм об этом резонансном преступлении.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера.

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