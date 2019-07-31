Сегодня годовщина нападения на Екатерину Гандзюк

Сегодня исполняется год со дня нападения на помощницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк. В частности, в связи с годовщиной публикацию в Twitter написали в американском посольстве.
"Мы солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи", - сказано в сообщении.
Today we solemnly mark the anniversary of the attack on civic activist Kateryna Handziuk, who fought fearlessly against corruption and for a democratic Ukraine. We stand with the Ukrainian people in calling for justice for Handziuk and her family.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 липня 2019 р.
31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла.
Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает.
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6 июня этого года суд вынес приговор исполнителям и организаторам нападения на Гандзюк.
Журналисты–расследователи из Слідство.Інфо сняли фильм об этом резонансном преступлении.
24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера.
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