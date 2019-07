Сегодня годовщина нападения на Екатерину Гандзюк

Сегодня исполняется год со дня нападения на помощницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк. В частности, в связи с годовщиной публикацию в Twitter написали в американском посольстве.

"Мы солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи", - сказано в сообщении.

Today we solemnly mark the anniversary of the attack on civic activist Kateryna Handziuk, who fought fearlessly against corruption and for a democratic Ukraine. We stand with the Ukrainian people in calling for justice for Handziuk and her family.