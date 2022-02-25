Сегодня ВСУ уничтожили больше тысячи оккупантов – Минобороны

За сегодняшний день потери оккупационных войск РФ составили более 1000 военных. Об этом сообщает Минобороны.

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"Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск РФ составляет более 1000. Такого количества потерь в/с за такое время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала. Верьте в ВСУ!" – говорится в сообщении.

Сегодня, 25 февраля, в Луганской области украинские военные контратаковали российских оккупантов и прорвали их позиции.

Киев вступил в фазу обороны, горожан призывают не покидать помещений или укрытий.

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Вадим Ребрина

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