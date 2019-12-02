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Во фракции Слуга народа назвали замену Яременко

Во фракции Слуга народа назвали замену Яременко - Фото
Елизавета Ясько (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
02.12.2019, 21:47

Главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества избрали Елизавету Ясько

Сегодня, 2 декабря, на заседании фракции Слуга народа депутаты поддержали кандидатуру председателя постоянной делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько на пост главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо покинувшего эту должность Богдана Яременко. Об этом сообщила в Facebook замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

"Мы закончили внутренние праймериз на пост главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Нам повезло с большим количеством сильных кандидатов. Каждый, кто подал свою программу, достоен руководить комитетом, но выбрать нужно кого-то одного. Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрали Лизу Ясько", – написала она.

Справка. 29 октября журналист издания Буквы сфотографировал в сессионном зале парламента личную переписку Яременко предположительно с секс-работницей. Сначала он отрицал это, пытаясь выдать все за провокацию против журналистов, которые подсматривают за депутатами, потом извинился перед семьей, фракцией и президентом. 1 ноября Яременко написал заявление о сложении полномочий главы внешнеполитического комитета. 11 ноября партия приняла его отставку.

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Слуга народа богдан яременко Елизавета Ясько
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