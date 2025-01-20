Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 20 января

Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, произошли задержания военных командиров и другие новости за 20 января

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Chip Somodevilla)

1. Трамп официально стал 47-м президентом США. Дональд Трамп официально принял присягу и стал 47-м президентом США. Церемония инаугурации прошла в Капитолии.

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2. Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс принял присягу в Капитолии. "Я буду сохранять веру и преданность, я беру на себя эти обязательства свободно, безо всяких оговорок или попыток уклониться. Я хорошо и добросовестно буду выполнять обязанности занимаемой должности", – сказал он.

3. В Кабмине предлагают соглашение украинцам за границей: бронь в обмен на возвращение. Из-за снижения численности населения в Украине срочно нужны работники — в частности, в оборонной промышленности, энергетическом секторе и для восстановления страны. Возвращенные из Германии мужчины будут забронированы при трудоустройстве в этих отраслях. Об этом министр национального единства Алексей Чернышов сообщил в комментарии немецкому изданию dpa.

4. ОГП: Задержан экс-командир 155 бригады ВСУ, допустивший массовое СЗЧ подчиненными. Правоохранительные органы задержали бывшего командира 155 бригады "Анна Киевская", допустившего самовольное оставление части подчиненными военнослужащими. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет о полковнике Дмитрии Рюмшине.

5. ГБР и СБУ задержали генералов и полковника по делу о провале обороны Харьковской области. Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины задержали генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковской области во время наступления россиян в 2024 году. Как сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

6. Ушел на службу в 17 лет. Зеленский показал новые кадры допроса пленного из КНДР. Президент Владимир Зеленский опубликовал еще одно видео допроса пленного солдата из Северной Кореи. Тот рассказал, что его семья не знает, где он находится, а в России его не учили обращаться с тяжелым вооружением.

7. Байден превентивно помиловал пять членов своей семьи в последние минуты президентства. 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден превентивно помиловал пятерых членов своей семьи в последние минуты пребывания в должности.

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