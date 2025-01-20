Сім головних новин України та світу на 21:00 20 січня

Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США, відбулися затримання військових командирів та інші новини за 20 січня

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Chip Somodevilla)

1. Трамп офіційно став 47-м президентом США. Дональд Трамп офіційно склав присягу та став 47-м президентом США. Церемонія інавгурації відбулася у Капітолії.

2. Обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс склав присягу у Капітолії. "Я зберігатиму віру та відданість, я беру на себе ці зобовʼязання вільно, без жодних застережень чи спроб ухилитися. Я добре і сумлінно виконуватиму обовʼязки посади, яку збираюся обійняти", – сказав він.

3. У Кабміні пропонують угоду українцям за кордоном: бронь в обмін на повернення. Через зниження чисельності населення Україні терміново потрібні працівники — зокрема, в оборонній промисловості, енергетичному секторі та для відновлення країни. Повернені з Німеччини чоловіки будуть заброньовані за умови працевлаштування в цих галузях. Про це міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив у коментарі німецькому виданню dpa.

4. ОГП: Затримано екскомандира 155 бригади ЗСУ, який допустив масове СЗЧ підлеглими. Правоохоронні органи затримали колишнього командира 155 бригади "Анна Київська", який допустив самовільне залишення частини підлеглими військовослужбовцями. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про полковника Дмитра Рюмшина.

5. ДБР і СБУ затримали генералів і полковника у справі про провал оборони Харківщини. Державне бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України затримали генералів, які відповідальні за невдалу оборону Харківської області під час наступу росіян у 2024 році. Як повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

6. Пішов на службу у 17 років. Зеленський показав нові кадри допиту полоненого з КНДР. Президент Володимир Зеленський опублікував ще одне відео допиту полоненого солдата з Північної Кореї. Той розповів, що його родина не знає, де він перебуває, а в Росії його не навчали поводитися з важким озброєнням.

7. Байден превентивно помилував п’ять членів своєї родини в останні хвилини президентства. 46-й президент Сполучених Штатів Джо Байден превентивно помилував п’ять членів своєї родини в останні хвилини перебування на посаді.

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