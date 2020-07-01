Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 июля

1. ЕВРОПАРЛАМЕНТ НЕ ПРИЗНАЕТ "КОНСТИТУЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ" РОССИИ В КРЫМУ. В ЕП утверждают, что никого не уполномочивали ни наблюдать, ни комментировать голосование по внесению поправок в Конституцию России, в том числе в Крыму. (подробнее)

2. ЗЛОЧЕВСКОМУ СООБЩИЛИ О ПОДОЗРЕНИИ. Экс-министра экологии и природных ресурсов времен Януковича подозревают в организации взятки в размере $5 млн заместителю генпрокурора. (подробнее)

3. СЕГОДНЯ ПОРОШЕНКО ИЗБИРАЛИ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ. С 14:00 в Печерском районном суде продолжали избирать меру пресечения для пятого президента в деле о возможных нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Около 18:00 стало известно, что заседание отложили до 8 июля 11:00. (подробнее)

4. КАБМИН ОДОБРИЛ ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. Правительство перешло к новому этапу реформы в области градостроительства. (подробнее)

5. ПОД ОФИСОМ ПРЕЗИДЕНТА ПРОИЗОШЛА СТЫЧКА ШАХТЕРОВ С ПОЛИЦИЕЙ. Шахтеры говорят, что оставили палатки у входа в ОП, а когда вернулись за ними, то увидели, что их "забрали полицейские и погрузили в авто". (подробнее)

6. КАБМИН ПЕРЕНЕС ЗАПУСК РЫНКА ГАЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА МЕСЯЦ. Спецобязятельство Нафтогаза на поставку газа населению продлили до 1 августа. (подробнее)

7. УКРСПИРТ УЖЕ НЕ МОНОПОЛИСТ. Вступил в действие закон о либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового. (подробнее)

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