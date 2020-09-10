Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 сентября

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1. ИНСПЕКЦИЯ БОЕВИКОВ В СОСТАВЕ СЦКК НА ПОЗИЦИИ ВСУ ОТМЕНЕНА. Инспекцию отменили, поскольку боевики выдвинули новые требования, в том числе – проинспектировать позиции ВСУ в других населенных пунктах. (подробнее)

2. ЗАЗ НАЧИНАЕТ СБОРКУ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУППЫ RENAULT ДЛЯ УКРАИНЫ. Перед тем, как начать сборку, ЗАЗ модернизировал сборочные линии под международные стандарты. (подробнее)

3. ГИБРИДНАЯ АРМИЯ РФ НА ДОНБАССЕ ОБСТРЕЛЯЛА МЕСТО ВСТРЕЧИ СЦКК В ШУМАХ. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей ОБСЕ и СЦКК. (подробнее)

4. УКРАИНА ПОДНЯЛАСЬ В РЕЙТИНГЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ. Украина поднялась на семь позиций в рейтинге "Экономическая свобода в мире – 2020", заняв 138 место из 162. (подробнее)

5. ГБР ВЫЗЫВАЕТ БОГДАНА ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ДОГОВОРЕННОСТЯХ ЕРМАКА С РОССИЕЙ. Причиной вызова стало заявление Богдана о том, что он подтверждает существование списка из 12 или 13 договоренностей между главой ОП и российской стороной. (подробнее)

6. ТАНКЕР DELFI УБРАЛИ С ОДЕССКОГО ПЛЯЖА ДЕЛЬФИН. Спустя несколько месяцев и попыток судно все же сняли с мели и убрали с пляжа. (подробнее)

7. HUAWEI ОТКАЖЕТСЯ ОТ ANDROID. Huawei в 2021 году планирует выпускать смартфоны на собственной ОС HarmonyOS 2.0 и запустить альтернативный сервис приложений. (подробнее)

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