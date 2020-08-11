Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 августа

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1. ТИХАНОВСКАЯ ВЫЕХАЛА В ЛИТВУ. Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская покинула Беларусь и выехала в Литву. В видеообращении она объяснила свой поступок (подробнее).

2. ТОП-5 НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАКРИЗИСА ДЛЯ БИЗНЕСА. ИНДЕКС НБУ. Падение спроса на товары и услуги – наиболее негативный фактор, влиявший на работу украинских компаний во втором квартале 2020 года (подробнее).

3. КРУПНЕЙШИЙ ЛОУКОСТЕР ЕВРОПЫ НАЧНЕТ ЛЕТАТЬ В УКРАИНУ. ПЕРВЫЕ РЕЙСЫ – ИЗ ИТАЛИИ. Британский лоукостер easyJet получил разрешение на 12 еженедельных рейсов между Украиной и Италией (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ. Президент не стал ветировать закон об игорном бизнесе, несмотря на ряд противоречивых норм (подробнее).

5. В БЕЛАРУСИ НАЧИНАЮТСЯ ЗАБАСТОВКИ, ЛЮДИ ТРЕБУЮТ ПРЕКРАТИТЬ НАСИЛИЕ И ПРОВОКАЦИИ. Telegram-каналы сообщают о начале или подготовке забастовок в разных городах, включая завод БелАЗ (подробнее).

6. ДУБИНСКИЙ И ЕЩЕ 46 ДЕПУТАТОВ ОСПОРИЛИ В КСУ ЗАКОННОСТЬ "ЗЕЛЕНОГО" ТАРИФА. Конституционный суд Украины открыл производство о неконституционности так называемого "зеленого" тарифа (подробнее).

7. ОППОЗИЦИЯ ПРИЗВАЛА ЛУКАШЕНКО НАЧАТЬ ДИАЛОГ О ПЕРЕДАЧЕ ВЛАСТИ. Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской призвал власти страны не применять насилие против протестующих и "начать диалог о мирной передаче власти народу" (подробнее).

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Вадим Ребрина

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