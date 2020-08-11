Оппозиция призвала Лукашенко начать диалог о передаче власти

"Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей", - говорится в заявлении штаба

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской призвал власти страны не применять насилие против протестующих и "начать диалог о мирной передаче власти народу". Заявление штаба опубликовано на Telegram-канале Тихановской Пул первой.

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"Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений", - говорится в сообщении.

9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но Т ихановская отказалась от участия в акциях протеста.

Оппозиция не признала его победу, но отказалась Люди во многих городах страны вышли на протесты , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью и интернетом.

Тихановская после трех часов общения с представителями силовых структур в кабинете главы ЦИК записала видео , в котором призвала прекратить протесты.

Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что видео она записала под давлением.

"Знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она. Видео заканчивается фразой: "Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни". Известно, что в Литве она находится вместе со своими детьми. Муж Тихановской ранее был задержан силовиками в Минске. В Литве Тихановская записала новое обращение , в котором объяснила, почему уехала из Беларуси.

Вадим Ребрина

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