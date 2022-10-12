Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 октября

1. Время HIMARS: в Украину доставлены еще четыре дальнобойных американских РСЗО – Резников. Глава Минобороны отметил, что это "отличные новости перед встречей Рамштайн-6", после которой ожидаются новые поставки военной помощи (подробнее).

2. На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация. Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" PERN заявил о разгерметизации на трубопроводе. По данным компании, 11 октября была выявлена утечка на одной из ниток нефтепровода (подробнее).

3. Столтенберг перед встречей НАТО и Рамштайном: Приоритетом будут поставки ПВО Украине. На встрече министров обороны стран НАТО и коалиции формата Рамштайн топ-темой будут поставки систем противовоздушной обороны Украине, сказал генсек НАТО (подробнее).

4. Оккупанты обстреляли рынок в Авдеевке. Есть погибшие и раненые – фото. Утром 12 октября российские оккупанты нанесли удар по центральному рынку Авдеевки. По меньшей мере, семь человек погибли, еще восемь получили ранения (подробнее).

5. Зенитчики ВСУ сбили четыре российских ударных вертолета за 18 минут. Как минимум четыре вертолета были сбиты на южном направлении с 08:40 до 08:58. Вероятно, это были ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" (подробнее).

6. Рамштайн-6. Германия дает дополнительные MARS II и PzH 2000, Нидерланды – ракеты ПВО. В ближайшие недели Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000 от Германии, а от Нидерландов – ракеты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины (подробнее).

7. На применение Россией ядерного оружия будет физический ответ – источник Reuters в НАТО. Если Россия решится нанести ядерный удар, это принципиально изменит характер военных действий и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, со стороны НАТО (подробнее).

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Оксана Житнюк

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