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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 февраля

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 февраля - Фото
Алексей Резников (Фото: Facebook ВМС ВСУ)

1. РЕЗНИКОВ УЕХАЛ В БРЮССЕЛЬ ЗА САМОЛЕТАМИ, СНАРЯДАМИ И ТАНКАМИ. Министр обороны отправился на девятую встречу коалиции союзников. Акцент – на получении согласия партнеров по поставкам Воздушным силам западных истребителей, наращивании потоков боеприпасов для Сил обороны, формировании "танкового альянса" и логистического "военного шенгена". (подробнее)

2. БОЕВЫЕ САМОЛЕТЫ ДЛЯ УКРАИНЫ БУДУТ ТЕМОЙ ОБСУЖДЕНИЙ НА ВСТРЕЧЕ МИНИСТРОВ НАТО – СТОЛТЕНБЕРГ. 14 февраля на встрече министров обороны стран-союзниц Украины в формате Рамштайн будет рассмотрена тема поставок боевых западных самолетов Украине. (подробнее)

3. ДАНИЯ ОТДАЛА УКРАИНЕ ВСЕ СВОИ САМОХОДНЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УСТАНОВКИ CAESAR. Дания передала Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar. (подробнее)

4. МИССИЯ МВФ НАЧАЛА РАБОТУ В УКРАИНЕ. Миссия Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем начинает дискуссии с представителями властей Украины. Цель миссии – подготовка мониторинговой программы. (подробнее)

5. У РЕЗНИКОВА БУДУТ НОВЫЕ ЗАМЫ. Новыми заместителями министра обороны могут стать основатель фонда "Повернись живим"  Виталий Дейнега, экс-посол Украины в Канаде Андрей Шевченко и командующий группировкой сил и средств обороны Киева, Герой Украины, бывший командующий Объединенных сил Александр Павлюк. (подробнее)

6. ВЛАСТИ США ПРИЗВАЛИ АМЕРИКАНЦЕВ УЕХАТЬ ИЗ РФ. Посольство США в Москве призвало американцев выехать с территории России из-за "рисков произвольного ареста или преследования со стороны российских правоохранительных органов", а то и мобилизации на войну тех, у кого двойное гражданство. (подробнее)

7. САНДУ: КРЕМЛЬ ХОЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛДОВУ В ВОЙНЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ. Россия планирует совершить государственный переворот в Молдове, чтобы установить там пророссийскую власть и затем использовать лояльную Кремлю страну в войне против Украины. (подробнее)

Наталія Медведєва
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