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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 мая

13.05.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 мая - Фото

1. ФРАНЦИЯ И УКРАИНА ПОДПИCАЛИ ЧЕТЫРЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЯ НА 1,3 МЛРД ЕВРО. В ходе визита министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра в Украину, в четверг 13 мая, будет подписано четыре межправительственные соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро (Подробнее). 

2. ГБР ПРОВОДИТ ОБЫСК У ТУПИЦКОГО. Государственное бюро расследований проводит сегодня, 13 мая 2021 года, обыск у Александра Тупицкого, чье назначение на должность судьи Конституционного суда ранее отменил президент Владимир Зеленский (Подробнее). 

3. "КРЫШЕВАНИЕ" ТОРГОВЛИ В ПЕРЕХОДАХ. ФИГУРАНТАМИ СТАЛИ СОРАТНИК КЛИЧКО И ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА. В столице раскрыли схему получения миллионной прибыли от "крышевания" незаконной торговли в подземных переходах. Ее участниками якобы стали ряд бывших и нынешних депутатов Киевского горсовета, один из руководителей Федарации бокса Украины, а также экс-нардеп (Подробнее). 

4. В КИЕВСКОМ МЕТРО ПРОСЯТ ГОРОД ПОВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ИЛИ ВЫДЕЛИТЬ 1,5 МЛРД ГРН. В КП "Киевский метрополитен" обратились к мэру Киева Виталию Кличко и Киевгорсовету с просьбой финансово поддержать предприятие на 1,51 млрд грн и решить проблему с выплатой зарплат (Подробнее). 

5. ТОП-ПОСЛАННИК США УЛЕТЕЛ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК: ЗАДАЧА – ПОГАСИТЬ КОНФЛИКТ ПАЛЕСТИНА-ИЗРАИЛЬ. США направили на Ближний Восток высокопоставленного дипломата, чтобы убедить Израиль и Палестину погасить наиболее интенсивный за последние годы конфликт (Подробнее). 

6. АРМИЯ УКРАИНЫ ПРИНЯЛА НА ВООРУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ ЛЕЛЕКА-100. Беспилотный авиационный комплекс Лелека-100 принят на вооружение в ВСУ (Подробнее). 

7. АЭРОПОРТ КИЕВ ЗАКРОЮТ ПОЧТИ НА ГОД. БУДУТ СТРОИТЬ НОВУЮ ПОЛОСУ ДЛЯ САМОЛЕТОВ WIZZ AIR. Международный аэропорт Киев им. Игоря Сикорского в 2023 году закроют на 8-9 месяцев, чтобы удлинить и усилить полосу (Подробнее). 

Станислав Стороженко
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