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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 ноября

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 ноября - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

1. Россияне заявили об отступлении на левом берегу Днепра в Херсонской области, а затем опровергли это. Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области. Через несколько минут после заявления о "перегруппировке" пропагандистские ресурсы РФ написали, что новость "аннулируется, как выпущенная ошибочно" (подробнее).

2. В Румынии начинается обучение украинских пилотов на F-16 – министр обороны страны. Министр обороны Румынии Анджел Тилвар вместе с нидерландским коллегой Кайсой Оллонгрен открывают Европейский учебный центр истребителей F-16 на военно-воздушной базе Фетешти, где будут проходить обучение украинские пилоты (подробнее).

3. Перегруппировка РФ на левом берегу Днепра не зафиксирована, информационная операция – ЦНС. Российские оккупанты проводят информационную операцию против Украины и объявили о якобы "перегруппировке войск", которая пока не зафиксирована, утверждают в Центре нацсопротивления (подробнее).

4. Клеверли стал главой МВД Великобритании. Экс-премьер Кэмерон возглавил МИД – Sky News. Премьер Великобритании Риши Сунак уволил Суэллу Браверман с должности министерства внутренних дел Соединенного Королевства, назначив на ее место Джеймса Клеверли, до этого возглавлявшего Министерство иностранных дел (подробнее).

5. По украинскому коридору в Черном море прошел 100-й корабль. Черноморским коридором прошел 100-й корабль, сейчас по этому пути доставлено 3,7 млн тонн продовольствия и товаров (подробнее).

6. Позывной "Буратино". Дубинский работал на ГРУ РФ, ему объявили подозрение в госизмене – СБУ. Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины днем проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского по делу о государственной измене. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах. Позже пресс-службы СБУ и ГБР сообщили, что Дубинскому объявили подозрение в государственной измене (подробнее).

7. Хищение газа на 2,1 млрд грн. ВАКС отправил Дубневича под арест – заочный. Высший антикоррупционный суд 13 ноября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Верховной Рады Ярославу Дубневичу. О заочном аресте действующего нардепа, подозреваемого по делу о хищении газа на 2,1 млрд грн, сообщила САП (подробнее).

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