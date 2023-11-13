Сім головних новин України та світу на 19:00 13 листопада

1. Росіяни заявили про відступ на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а потім спростували це. Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра на Херсонщині. За кілька хвилин після заяви про "перегрупування" пропагандистські ресурси РФ написали, що новина "анулюється, як випущена помилково" (детальніше).

2. У Румунії розпочинається навчання українських пілотів на F-16 – міністр оборони країни. Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар разом з нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен відкривають Європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешті, де проходитимуть навчання українські пілоти (детальніше).

3. Перегрупування РФ на лівому березі Дніпра не зафіксовано, інформаційна операція – ЦНС. Російські окупанти проводять інформаційну операцію проти України та оголосили про нібито "перегрупування військ", яке наразі не зафіксовано, стверджують в Центрі нацспротиву (детальніше).

4. Клеверлі став главою МВС Великої Британії. Експрем'єр Кемерон очолив МЗС – Sky News. Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак звільнив Суеллу Браверман з посади міністерки внутрішніх справ Сполученого Королівства, призначивши на її місце Джеймса Клеверлі, який до цього очолював Міністерство закордонних справ (детальніше).

5. Українським коридором у Чорному морі пройшов 100-й корабель. Чорноморським коридором пройшов 100-й корабель, наразі цим шляхом доставлено 3,7 млн тонн продовольства і товарів (детальніше).

6. Позивний "Буратіно". Дубінський працював на ГРУ РФ, йому оголосили підозру у держзраді – СБУ. Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України вдень проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського у справі про державну зраду. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах. Пізніше пресслужби СБУ та ДБР повідомили, що Дубінському оголосили підозру у державній зраді (детальніше).

7. Розкрадання газу на 2,1 млрд грн. ВАКС відправив Дубневича під арешт – заочний. Вищий антикорупційний суд 13 листопада обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу. Про заочний арешт чинного нардепа, підозрюваного у справі щодо розкрадання газу на 2,1 млрд грн, повідомила САП (детальніше).

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