Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 сентября

1. "ВОЛЧАНСК ДОМА". ПОГРАНИЧНИКИ СООБЩИЛИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА – ВИДЕО. 13 сентября украинские пограничники сообщили об освобождении Волчанска Харьковской области от российских оккупантов (подробности).

2. УКРАИНСКАЯ ПВО СБИЛА РЕКОРДНЫЕ 17 РАКЕТ ВРАГА. СВОДКА ПОТЕРЬ АРМИИ РОССИИ ОТ ГЕНШТАБА ВСУ. На 13 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 53 300 военнослужащих. За сутки ВСУ сбили рекордные 17 крылатых ракет врага (подробнее).

3. РФ ХОЧЕТ КУПИТЬ У ТАДЖИКОВ СНАРЯДЫ К "ПИОНУ" И "УРАГАНУ", А ТАКЖЕ ДВИГАТЕЛИ К БМП – РАЗВЕДКА. За счет ресурсов Таджикистана Россия пытается пополнить тающие из-за полномасштабного вторжения в Украину запасы снарядов для советской ствольной и реактивной артиллерии, и вербует людей в Центральной Азии на войну (подробнее).

4. "МОЩНЫЙ СИГНАЛ ПУТИНУ". ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ПОКАЗАЛ ПРОЕКТ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЫ. Офис президента показал контуры рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, которые разработаны по поручению президента Владимира Зеленского (подробнее).

5. ПОДОЛЯК: СИСТЕМА КРУГОВЫХ ПОСТАВОК НЕ РАБОТАЕТ. ГЕРМАНИЯ, МЫ ЖДЕМ ТВОЕГО СЛОВА. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на нежелание Германии поставить Вооруженным Силам Украины танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Он заявил, что система круговых поставок не работает и Украина "ждет слова Германии" (подробнее).

6. В БЮДЖЕТЕ ЕС НЕТ ДЕНЕГ ДЛЯ УКРАИНЫ НА 2023 ГОД. НУЖНЫ "ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ УСИЛИЯ" – ЕВРОКОМИССАР. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что финансирование для Украины на следующий год не может быть обеспечено из нынешнего бюджета ЕС и потребует "чрезвычайных усилий" (подробнее).

7. ЗЕНИТЧИКИ ВСУ ЗА ДВА ЧАСА УНИЧТОЖИЛИ ДВА САМОЛЕТА И БЕСПИЛОТНИК ОККУПАНТОВ. Сегодня, 13 сентября, с 14.00 по 16.00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены три воздушных цели – один БПЛА оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов (подробнее).

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Вадим Ребрина

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