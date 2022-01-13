Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 января

1. РОССИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ВЕРНУТЬ В КАЗАРМЫ СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ У ГРАНИЦ УКРАИНЫ ВОЙСКА. Россия считает "абсолютно неприемлемым" требование США вернуть сосредоточенные вблизи границы Украины российские войска назад в казармы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. (подробнее)

2. БОРРЕЛЬ: СУДЬБА СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВОЕННОЙ ОБСТАНОВКИ В УКРАИНЕ. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что судьба газопровода Северный поток-2 будет зависеть от потенциальной агрессии России против Украины. (подробнее)

3. УКРАИНА ЗАПУСКАЕТ СПУТНИК СИЧ-2-30. Спустя более 10 лет "простоя" Украина возвращается в космос. Сегодня, 13 января, в 17:25 по киевскому времени, с базы Космических сил США на мысе Канаверал стартовала ракета с украинским правительственным спутником Сич-2-30. (подробнее)

4. В ООН ЛИШИЛИ ПРАВА ГОЛОСА ВОСЕМЬ СТРАН. Из-за неуплаты долгов восемь стран лишились права голоса в Организации объединенных нацией, среди них есть государства, которые поддерживают Россию в принципиальных голосованиях, в частности по Украине. (подробнее)

5. ГЛАВА МИНОБОРОНЫ ГЕРМАНИИ ПРИЗВАЛА НЕ СВЯЗЫВАТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 С АГРЕССИЕЙ РОССИИ. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не связывать газопровод Северный поток-2, предназначенный для транспортировки природного газа из России в Германию, и агрессию Москвы против Украины. (подробнее)

6. СУД АРЕСТОВАЛ АКЦИИ ЗАВОДА БОЛЬШЕВИК. Суд наложил арест на все акции завода Большевик из-за уголовного производства по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества во время приватизации завода 27 октября 2021 года. (подробнее)

7. ВОЕННЫЙ ЗАВОД ИСКРА ПРЕКРАТИЛ РАБОТУ. Ведущий разработчик и производитель наземной радиолокационной техники, запорожское предприятие Искра прекращает работу. Причиной остановки работы является отказ Министерства обороны от всех заказов. (подробнее)

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