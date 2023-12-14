Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 декабря

МиГ-31К запустили "Кинжалы" по Украине, ВСУ получили второй Patriot от Германии, апелляция отменила закрытие дела о формуле Роттердам+

ЗРК Patriot (Фото: АрмияInform)

1. Ночью Россия атаковала "шахедами" и ракетами С-300. Сбили 41 дрон, были прилеты. В ночь на 14 декабря российские захватчики терроризировали Украину ударными беспилотниками и зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушные силы отчитались о сбитии почти всех БпЛА (подробнее).

2. Украина получила третий транш МВФ. Украина получила третий транш Международного валютного фонда в размере около $900 млн (SDR 663,9 млн) в рамках программы Механизма расширенного финансирования (подробнее).

3. В Испании арестовали виллу и офис экс-военкома Борисова. ГБР провело обыски – источник. Государственное бюро расследований и полиция Испании провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского ТЦК: вилла и офис, записанные на родственников экс-чиновника, арестованы. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет о Евгении Борисове, подозреваемом в незаконном обогащении на 188 млн грн (подробнее).

4. МиГ-31К запустили "Кинжалы" по Украине. Под ударом Староконстантинов. Российские оккупанты запустили по Украине аэробаллистические ракеты "Кинжал". Около 14:20 был "прилет" в районе Староконстантинова (подробнее).

5. Путин заявил, что в Украине воюют 617 000 россиян. У Буданова назвали реальное количество. Представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что численность российской армии в Украине — более 450 000 бойцов на сегодняшний день (подробнее).

6. Апелляция отменила закрытие одного из самых громких дел НАБУ – о формуле Роттердам+. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение ВАКС о закрытии дела "Роттердам+" и вернула его на повторное рассмотрение. Решение объявила коллегия судей в четверг (подробнее).

7. Украина получила второй Patriot и ракеты от Германии: что в новом пакете военной помощи. Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot, девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, три беспилотных машины для разминирования, восемь тягачей Zetros и прочее (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Слово пацана. Анализ российской "балабановщины для молодежи" и главные месседжи пропаганды

Псевдохакеры-пропагандисты. Чем известна группировка "Солнцепек", атаковавшая Киевстар