Сім головних новин України та світу на 19:00 14 грудня

МіГ-31К запустили "Кинджали" по Україні, ЗСУ отримали другий Patriot від Німеччини, апеляція скасувала закриття справи щодо формули Роттердам+

ЗРК Patriot (Фото: АрмияInform)

1. Уночі Росія атакувала "шахедами" та ракетами С-300. Збили 41 дрон, були прильоти. У ніч проти 14 грудня російські загарбники тероризували Україну ударними безпілотниками та зенітними керованими ракетами С-300. Повітряні сили відзвітували про збиття майже всіх БпЛА (детальніше).

2. Україна отримала третій транш МВФ. Україна отримала третій транш Міжнародного валютного фонду розміром близько $900 млн (SDR 663,9 млн) у рамках програми Механізму розширеного фінансування (детальніше).

3. В Іспанії арештували віллу та офіс ексвійськкома Борисова. ДБР провело обшуки – джерело. Державне бюро розслідувань та поліція Іспанії провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського ТЦК: віллу та офіс, записані на родичів експосадовця, арештовано. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 188 млн грн (детальніше).

4. МіГ-31К запустили "Кинджали" по Україні. Під ударом Старокостянтинів. Російські окупанти запустили по Україні аеробалістичні ракети "Кинджал". Близько 14:20 був "приліт" у районі Старокостянтинова (детальніше).

5. Путін заявив, що в Україні воюють 617 000 росіян. У Буданова назвали реальну кількість. Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що чисельність російської армії в Україні — понад 450 000 бійців на сьогодні (детальніше).

6. Апеляція скасувала закриття однієї з найгучніших справ НАБУ – про формулу Роттердам+. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення ВАКС про закриття справи "Роттердам+" та повернула її на повторний розгляд. Рішення оголосила колегія суддів у четвер (детальніше).

7. Україна отримала другий Patriot та ракети від Німеччини: що в новому пакеті військової допомоги. Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot, дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, три безпілотні машини для розмінування, вісім тягачів Zetros та інше (детальніше).

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