В Іспанії арештували віллу, записану на матір ексвійськкома Борисова. ДБР провело обшуки

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК перебуває під вартою через підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань та поліція Іспанії провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського ТЦК: віллу та офіс, записані на родичів експосадовця, арештовано. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

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22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір Борисова. Також з’ясувалося, що окрім елітної закордонної нерухомості вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

За даними НАЗК, у нього, зокрема, знайшли маєток та офіс в Іспанії за 4,5 млн євро, які належать його матері та дружині.

27 липня суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки родини Борисова. LIGA.net публікувала перелік арештованого майна. Тоді родичі ексвійськкома намагалися вивезти за кордон, зокрема, автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року.

Сьогодні, 14 грудня, ДБР провело обшуки та вилучило документи на право володіння та розпорядження вказаним майном членами родини Борисова. За запитом ДБР орган Королівства Іспанія наклав арешт на віллу та офісне приміщення, що належать Борисову.

23 червня Зеленський доручив негайно звільнити Борисова та створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях.

24 липня Борисова затримали в Києві. Як стверджує ДБР, він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів, авто та місцеперебування.

Наступного дня суд заарештував Борисова з правом внесення застави у 150 млн грн.

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