В Испании арестовали виллу, записанную на мать экс-военкома Борисова. ГБР провело обыски

Бывший начальник Одесского областного ТЦК находится под стражей по подозрению в незаконном обогащении на 188 млн грн

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований и полиция Испании провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского ТЦК: вилла и офис, записанные на родственников экс-чиновника, арестованы. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь о Евгении Борисове, подозреваемом в незаконном обогащении на 188 млн грн.

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22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать Борисова. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн.

По данным НАПК, у него, в частности, нашли виллу и офис в Испании за 4,5 млн евро, принадлежащие его матери и жене.

27 июля суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета семьи Борисова. LIGA.net публиковала список арестованного имущества. Тогда родственники экс-военкома пытались вывезти за границу, в частности, автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года.

Сегодня, 14 декабря, ГБР провело обыски и изъяло документы на право владения и распоряжения указанным имуществом членами семьи Борисова. По запросу ГБР орган Королевства Испания наложил арест на принадлежащую Борисову виллу и офисное помещение.

23 июня Зеленский поручил немедленно уволить Борисова и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.

24 июля Борисова задержали в Киеве. Как утверждает ГБР, он пытался скрыться от следствия, меняя номера телефонов, авто и местонахождение.

На следующий день суд арестовал Борисова с правом внесения залога в 150 млн. грн.

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