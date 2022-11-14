Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 ноября

1. Гривня стремительно падает. Евро подорожал больше чем на гривню. Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 14 ноября курс национальной валюты по отношению к евро упал сразу на гривню и 32 копейки. По отношению к доллару гривня остается без изменений (подробнее).

2. Зеленский побывал в Херсоне и заявил, что Украина продвигается вперед. Находясь в Херсоне, Зеленский сказал, что Украина продвигается вперед и подчеркнул, что "мы готовы к миру, миру для всей нашей страны" (подробнее).

3. У Кулебы ответили МИД РФ о переговорах: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия. Украина настаивает на той формуле прекращения агрессивной войны России, которую ее власти неоднократно озвучивали ранее, так как Кремль "не в той позиции, чтобы диктовать свои условия", заявил Николенко (подробнее).

4. Встреча и рукопожатие Байдена и Си Цзиньпина: оба говорили о "мире во всем мире" – видео. 14 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились и обменялись рукопожатием в фойе отеля Mulia на острове Бали, где стартовал саммит государств Большой двадцатки (подробнее).

5. Байден и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине. Согласились, что ядерное оружие недопустимо. Байден и Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерную войну невозможно выиграть, а также подчеркнули недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия в Украине (подробнее).

6. Байден: Мы не собираемся вступать ни в какие переговоры. Ничего об Украине без Украины. Президент США заявил, что деоккупация Херсона стала выдающейся победой Украины и заверил, что Штаты не будут вести каких-либо переговоров с Россией в обход Украины (подробнее).

7. Глава МИД Франции: Россия допустила стратегическую ошибку и должна уйти из Украины. Катрин Колонна посоветовала России признать, что вторжение в Украину было ошибкой, и вывести войска (подробнее).

Читайте также тексты дня:

"Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Трафик упал, но провайдеры научились давать интернет без света – как это работает

Купить газовую горелку в квартиру – это безопасно? Как ею пользоваться и где лучше ставить

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.