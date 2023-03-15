Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 марта

1. НА ВСТРЕЧЕ РАМШТАЙН ИЩУТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С БОЕПРИПАСАМИ. Страны-члены контактной группы по вопросам обороны Украины ищут инновационное решение проблемы с боеприпасами, сказал глава Пентагона. (подробнее)

2. ЗЕЛЕНСКИЙ УВОЛИЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛУГАНСКОЙ, ОДЕССКОЙ И ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОВА. Президент уволил Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия с должностей глав областных военных администраций. (подробнее)

3. ДАНИЯ СФОРМИРУЕТ ФОНД ПОМОЩИ УКРАИНЕ В РАЗМЕРЕ $1 МЛРД. Дания намерена сформировать фонд для военной, гражданской и деловой помощи Украине в размере более $1 млрд. (подробнее)

4. ОДНОПАРТИЙЦЫ ДЕСАНТИСА В КОНГРЕССЕ США РАСКРИТИКОВАЛИ ЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УКРАИНЕ. Сенаторы США от Республиканской партии подвергли критике недавние заявления своего однопартийца и возможного кандидата в президенты Рона Десантиса о том, что "военная помощь — не в интересах Вашингтона". (подробнее)

5. ДАНИЯ ОБЪЯВИЛА О КРУПНОМ ПАКЕТЕ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ. Дания отправит Украине еще один пакет военной помощи стоимостью более $141 млн, в который войдут боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты для систем противовоздушной обороны. (подробнее)

6. ВЕРХОВНЫЙ СУД БРИТАНИИ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ В ДЕЛЕ О "КРЕДИТЕ ЯНУКОВИЧА". Верховный суд Великобритании решил, что иск России против Украины относительно еврооблигаций-2013 на сумму $3 млрд должен рассматриваться по полной процедуре в открытом заседании. (подробнее)

7. ДЕПУТАТЫ ЕВРОПАРЛАМЕНТА ПРИЗВАЛИ ИСКЛЮЧИТЬ СБОРНУЮ БЕЛАРУСИ ИЗ ЕВРО-2024. Более 100 депутатов Европарламента направили письмо в руководящий орган европейского футбола УЕФА с требованием отстранить сборную Беларуси от футбольного отборочного турнира Евро-2024. (подробнее)

Наталія Медведєва

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