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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 ноября

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 19:01
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 ноября - Фото
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1. "МИНСКА-3 НЕ БУДЕТ". ЗЕЛЕНСКИЙ НА САМИТЕ G20 НАЗВАЛ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ – ВИДЕО. Украина не пойдет на подписание новых условных минских соглашений. Для окончания войны Россия должна вывести войска с украинской территории, заявил в обращении к саммиту G20 президент Владимир Зеленский (подробнее).

2. У РОССИИ БОЛЬШИЕ РАЗОВЫЕ ПОТЕРЫ АВТОТЕХНИКИ И БРОНЕМАШИН, ИХ ПВО ТАКЖЕ НАНЕСЕН УЩЕРБ – ГЕНШТАБ. По состоянию на 15 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное количество потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 составило уже 82 080 военнослужащих ВС РФ (подробнее).

3. НАБУ ОБЪЯВИЛО В РОЗЫСК ЭКС-НАРДЕПА ГРАНОВСКОГО. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады VIII созыва Александра Грановского. Бюро сообщило, что депутата считают организатором коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе, где 99,57% принадлежат государству (подробнее).

4. В ГЕРМАНИИ ПОСТРОИЛИ ПЕРВЫЙ LNG-ТЕРМИНАЛ. В порту Вильгельмсгафен за рекордно короткий срок завершили строительство первого немецкого терминала для приема сжиженного природного газа (подробнее).

5. РОССИЯ НАНЕСЛА МАССИРОВАННЫЕ РАКЕТНЫЕ УДАРЫ ПОЧТИ ПО ВСЕЙ ТЕРИТОРИИ УКРАИНЫ: ХРОНОЛОГИЯ. 15 ноября незадолго до 14:00 авиация страны-террориста России осуществила первый пуск ракет Х-101 с самолетов Ту-95 по территории Украины из района Волгоград-Астрахань (подробнее).

6. РАКЕТНАЯ АТАКА. ЕСТЬ ПОПАДАНИЯ В ЖИЛЫЕ ДОМА В ПЕЧЕРСКОМ РАЙОНЕ КИЕВА – ВИДЕО. По предварительной информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате российской ракетной атаки попадание в три жилых дома в Печерском районе (подробнее).

7. РАКЕТНАЯ АТАКА: ЖИТОМИР ОБЕСТОЧЕН, ВО ЛЬВОВЕ, РОВНО И ХАРЬКОВЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ. В результате ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры во многих регионах Украины. Полностью обесточен Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков (подробнее).

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Вадим Ребрина
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