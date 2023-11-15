Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 ноября

1. Палата представителей США приняла бюджет на два месяца. Там не будет денег для Украины. Палата представителей США на очередном заседании приняла бюджет финансирования правительства на два месяца без помощи Украины. Документ предусматривает продолжение финансирования правительства США после 17 ноября, когда истекает срок действия предыдущего временного бюджета (подробнее).

2. Си Цзиньпин уже прибыл в США на переговоры с Байденом. Это первый визит за шесть лет – видео. Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в США для переговоров с американским президентом Джо Байденом. Соответствующее видео опубликовало китайское пропагандистское телевидение, контролируемое Компартией КНР. Си прибыл в Сан-Франциско своим самолетом, где его встретил кортеж у трапа. Это первый визит правителя Китая в США в течение последних шести лет (подробнее).

3. Национализация ПриватБанка законна. Апелляция отменила скандальное решение ОАСК. Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 г. о незаконности национализации ПриватБанка и закрыл производство по делу. По результатам рассмотрения жалобы суд закрыл производство на основании "антиколомойского" закона. Это не последнее дело об обжаловании национализации, но единственное, где ОАСК признал его незаконным (подробнее).

4. "Спасали" яхту и $1,4 млрд из-за PwC. Как российские олигархи избегают санкций – расследование. Всемирно известная аудиторская фирма PwC, вероятно, помогала российскому олигарху Олегу Дерипаске вывести из-под санкций суперяхту, а другому – Алексею Мордашову – "спасти" $1,4 млрд. Об этом свидетельствует глобальное расследование Cyprus Confidential (подробнее).

5. Кабмин создал новый механизм страхования судов от военных рисков. Кабинет Министров создал новый механизм страхования судов от военных рисков. Он позволит значительно снизить страховые взносы для перевозчиков, экспортирующих и импортирующих в Украину морем. Страхование кораблей стало возможно благодаря сотрудничеству с ведущими британскими компаниями в сфере перестрахования – Marsh McLennan и андеррайтерами Lloyd's of London через запуск механизма Unity Facility. Общий объем покрытия по этой программе составляет $50 млн (подробнее).

6. Франция выдала ордер на арест сирийского диктатора Башара Асада – Reuters. Суд во Франции выдал ордера на арест диктатора Сирии Башара Асада, его брата Махера аль-Асада и еще двух высокопоставленных сирийских чиновников в связи с применением химического оружия против гражданского населения, сообщает издание Reuters (подробнее).

7. В отношении Фарион СБУ возбудила уголовное дело. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз в отношении бывшего народного депутата Ирины Фарион . Производство открыли по факту высказываний политики о русскоязычных военных и публикации персональных данных об украинском студенте из временно оккупированного Крыма. Впрочем, о подозрении для Фарион пока не сообщалось (подробнее).

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