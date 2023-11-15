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Сім головних новин України та світу на 19:00 15 листопада

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 19:00
Сім головних новин України та світу на 19:00 15 листопада - Фото
Джо Байден та Сі Цзіньпін (Ілюстративне фото: EPA)

1. Палата представників США ухвалила бюджет на два місяці. Там не буде грошей для УкраїниПалата представників США на черговому засіданні ухвалила бюджет фінансування уряду на два місяці без допомоги України. Документ передбачає продовження фінансування уряду США після 17 листопада, коли закінчується термін дії попереднього тимчасового бюджету (детальніше).

2. Сі Цзіньпін вже прибув до США на переговори із Байденом. Це перший візит за шість років — відеоГлава КНР Сі Цзіньпін прибув до США для переговорів з американським президентом Джо Байденом. Відповідне відео опублікувало китайське пропагандистське телебачення, яке контролює Компартія КНР. Сі прибув до Сан-Франциско своїм літаком, де його зустрів кортеж біля трапа. Це перший візит правителя Китаю до США протягом останніх шести років (детальніше).

3. Націоналізація ПриватБанку законна. Апеляція скасувала скандальне рішення ОАСКШостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року про незаконність націоналізації ПриватБанку і закрив провадження у справі. За результатами розгляду скарги суд закрив провадження на підставі "антиколомойського" закону. Це не остання справа про оскарження націоналізації, але єдина, де ОАСК визнав її незаконною (детальніше).

4. "Рятували" яхту та $1,4 млрд через PwC. Як російські олігархи уникають санкцій – розслідуванняВсесвітньо відома аудиторська фірма PwC, ймовірно, допомагала російському олігарху Олегу Дерипасці вивести з-під санкцій суперяхту, а іншому – Олексію Мордашову – "врятувати" $1,4 млрд. Про це свідчить глобальне розслідування Cyprus Confidential (детальніше).

5. Кабмін створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиківКабінет міністрів створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Він дозволить значно знизити страхові внески для перевізників, які експортують та імпортують в Україну морем. Страхування кораблів стало можливим завдяки співпраці з провідними британськими компаніями у сфері перестрахування – Marsh McLennan та андеррайтерами Lloyd’s of London через запуск механізму Unity Facility. Загальний обсяг покриття за цією програмою становить $50 млн (детальніше).

6. Франція видала ордер на арешт сирійського диктатора Башара Асада – ReutersСуд у Франції видав ордери на арешт диктатора Сирії Башара Асада, його брата Махера аль-Асада та ще двох сирійських високопосадовців у зв'язку із застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення, повідомляє видання Reuters (детальніше).

7. Щодо Фаріон СБУ відкрила кримінальну справуСлужба безпеки України відкрила кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Провадження відкрили за фактом висловлювань політикині про російськомовних військових та публікації персональних даних проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму. Утім, про підозру для Фаріон наразі не повідомлялося (детальніше).

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