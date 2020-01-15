Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 января

1. СБУ ЗАНЯЛАСЬ СОТРУДНИКАМИ ГНС. Чиновники якобы способствовали выводить в тень более 500 млн грн ежемесячно. Налоговики, по версии следствия, вступили в сговор с владельцами IТ-компании, которая разрабатывает программы для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС. Следственные действия прошли также и у главы ГНС Сергея Верланова (подробнее).

2. АМКУ РАЗРЕШИЛ ОПЕРАТОРАМ РАСПРЕДЕЛИТЬ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 4G. Операторы мобильной связи смогут распределять между собой частоты в диапазоне 900 МГц. В Минцифре отметили, что "при сохранении таких темпов" уже летом этого года операторы смогут начать расширять свои сети 4G и "предоставить возможность пользоваться высокоскоростным интернетом большинству украинцев" (подробнее).

3. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ УШЛО В ОТСТАВКУ НА ФОНЕ НОВОЙ ИДЕИ ПУТИНА. Президент России предложил изменить конституцию РФ. Одна из идей - закрепить статус Госсовета, который мог бы возглавить сам Путин. Он поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава Кабмина. Вместо Медведева новым премьером Путин предложил сделать главного налоговоика страны Михаила Мишустина (подробнее).

4. В США ПРИНЕС ПРИСЯГУ ПЕРВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ КОСМИЧЕСКИМИ СИЛАМИ. Генерал Джон Рэймонд приступил к исполнению обязанностей 20 декабря 2019 года, когда президент Дональд Трамп подписал закон, согласно которому в состав вооруженных сил страны был введен новый род войск. В состав Космических сил США войдут тысячи служащих (подробнее).

5. "НЕ МОЖЕТЕ СНЯТЬ ОДНУ ДУРУ". О ЧЕМ ЛУЦЕНКО ПИСАЛ ПОМОЩНИКУ ДЖУЛИАНИ. В США опубликована переписка Льва Парнаса с нынешним главой СБУ Иваном Бакановым, первым помощником президента Сергеем Шефиром, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, помощником президента Андреем Ермаком, бывшим на тот момент генпрокурором Юрием Луценко и другими (подробнее).

6. АХМЕТОВ ДОЛЖЕН ГОСУДАРСТВУ 545 МЛН ГРН, ДТЭК ОТРИЦАЕТ. Компании группы ДТЭК Рината Ахметова в конце 2019 года перестали платить за услуги передачи электричества государственной компании Укрэнерго и на 10 января накопили большой долг, пишут Наші Гроші. В ДТЭК после публикации новости заявили, что информация не соответствует действительности и объяснили долг экспортно-импортными операциями (подробнее).

7. ДЕПУТАТ: КАБМИН УСТАНОВИЛ НОВЫЕ ЗАРПЛАТЫ ДЛЯ ТОП-ЧИНОВНИКОВ. Согласно опубликованным депутатом Алексеем Гончаренко фото постановления, оклад высшего руководства страны (глава Офиса президента, аппарата СНБО и Верховной Рады, секретариата Кабмина) составит 37 800 грн, а министров и глав центральных органов исполнительной власти - 33 600 грн. Оклад - это не вся зарплата. Чиновники получают также доплаты и премии (подробнее).

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