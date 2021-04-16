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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 апреля

16.04.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 апреля - Фото

1. ЗЕЛЕНСКИЙ О ВСТРЕЧЕ С МАКРОНОМ И МЕРКЕЛЬ: ФРАНЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ УКРАИНУ НА ПУТИ В НАТО. Президент Владимир Зеленский провел пресс-конференция по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже (Подробнее). 

2. В УКРАИНУ ПРИБЫЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ PFIZER-BIONTECH ОТ КОРОНАВИРУСА: КТО ЕЕ ПОЛУЧИТ. В Украину доставили первую партию вакцины против коронавируса от компаний Pfizer / BioNtech (Подробнее). 

3. БАЙДЕН ВЫСТУПИЛ С РЕЧЬЮ О РОССИИ: МЫ МОГЛИ ПОЙТИ ДАЛЬШЕ, НО Я РЕШИЛ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ. Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу введения новых санкций против России за вмешательство в американские выборы, кибератаки и эскалацию конфликта с Украиной (Подробнее).

4. АРЕСТОВАННЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ РОССИИ ПОЛУЧИЛ НОВОГО УПРАВИТЕЛЯ. Новым управителем украинского участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" будет Укртранснафта. Такое решение принял тендерный комитет Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Подробнее). 

5. BAYRAKTAR, НЕПТУН, БТР-4. В 2021-ОМ ВСУ ПОЛУЧАТ 30 000 ЕДИНИЦ ВООРУЖЕНИЙ – МИНОБОРОНЫ. 59% денег из государственного оборонного заказа (22,5 млрд грн) в 2021 году потратят на закупку вооружения и военной техники. Среди них – беспилотные комплексы Bayraktar, ракетные комплексы Нептун, а также бронетранспортеры БТР-4 (Подробнее). 

6. ПОТЕРЯЛИ СВЯЗЬ С ОПК: УКРОБОРОНПРОМ ПЕРЕДАЛ 17 ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРОДАЖУ. ГК "Укроборонпром" передал в Фонд госимущества 15 госпредприятий и корпоративные права на два акционерных общества. Среди них – конструкторские бюро и ремонтные заводы, сообщает пресс-служба концерна (Подробнее).

7. ВЕРХОВНАЯ РАДА УЗАКОНИЛА ДОСТУПНУЮ РАСТАМОЖКУ ЕВРОБЛЯХ. СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ. Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект об изменениях в налоговый кодекс о временном упрощенном таможенном оформлении б/у автомобилей на еврономерах, завезенных в Украину (Подробнее). 

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Станислав Стороженко
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