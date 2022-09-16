Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 сентября

1. США выделяют еще $600 млн военной помощи Украине. Будут ракеты для HIMARS и снаряды. В новый пакет помощи на $600 млн войдут дополнительное вооружение и боеприпасы из запасов Пентагона. Также есть пункт об обучении военных (подробнее).

2. Германия ввела внешнее управление на НПЗ Роснефти. Правительство Германии решило передать активы немецких "дочек" Роснефти, а именно акции трех нефтеперерабатывающих заводов, под внешнее управление Федерального сетевого агентства BNetzA (подробнее).

3. Столтенберг: Контрнаступление ВСУ было очень эффективным, но до конца войны далеко. Украинские военные провели успешное контрнаступление в Харьковской области, но надо быть готовыми к затяжной войне, заявил генсек Альянса (подробнее).

4. До 15 лет тюрьмы. Верещук назвала детали проекта о наказаниях за российскую паспортизацию. На правительственном совещании согласовали законопроект об уголовной ответственности за принудительную паспортизацию на оккупированных территориях (подробнее).

5. Дуда о войне: Для наших народов это вопрос жизни и смерти. Москва, как и ранее, пытается реанимировать Российскую империю, поработив соседей, однако ни украинцы, ни поляки, ни народы стран Балтии и другие, кому не повезло быть соседями россиян, "этого никогда не примут", заявил Дуда (подробнее).

6. В КБ "Южное" разоблачили агента РФ с доступом к информации о военных разработках – BBC. Спецслужбы задержали сотрудницу днепровского КБ "Южное", которая, по данным следствия, работала на российские спецслужбы и передавала ФСБ информацию о передовых военных разработках (подробнее).

7. "Должен видеть весь мир". Зеленский показал фото эксгумированных жертв оккупантов в Изюме. Президент опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения, обнаруженного в лесу вблизи Изюма (подробнее).

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Оксана Житнюк

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