Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 января

1. ПРИМЕРНО 15% ОТ ЧИСЛА ТЕСТОВ. ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ ВЫЯВИЛИ 7729 НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19. За вчера, 15 января, в Украине выявили 7729 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8199), было сделано 48 700 тестов на COVID-19 (49 596) (подробнее).

2. ЧАСТЬ ЕСВ И НДФЛ ПЕРЕЙДЕТ НА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИИ – ТРЕТЬЯКОВА. Финансирование накопительных пенсий будет происходить за счет Единого социального взноса и Налога на доходы физических лиц. От каждого из налогов (22 и 18% соответственно) в накопительную систему будет перечисляться по 2% (подробнее).

3. В ГЕРМАНИИ РАЗРЕШИЛИ ДОСТРОЙКУ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 И ТУТ ЖЕ ОТЛОЖИЛИ. Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии в пятницу, 15 января, разрешило дальнейшее строительство газопровода Северный поток–2 в германских водах. Но, возможное продление локдауна и выборы в Германии затронут постройку газопровода (подробнее).

4. ГЕРУС АНОНСИРОВАЛ ОГРАНИЧЕНИЕ ТАРИФА НА ДОСТАВКУ ГАЗА. Тариф на распределение природного газа будет ограничен до 1,79 грн за кубический метр (подробнее).

5. WHATSAPP ОТЛОЖИЛ ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИЗ-ЗА МАССОВОЙ КРИТИКИ. Мессенджер WhatsApp перенес изменение пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая (подробнее).

6. ХАРЬКОВСКИЙ АВИАЗАВОД МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО САМОЛЕТОВ АН-74 ДЛЯ АРМИИ. Министерство по вопросам стратегический отраслей промышленности и ГК "Укроборонпром" рассматривают возможность возобновления производства самолетов Ан-74 на мощностях ГП "Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие" (подробнее).

7. ОПЕРАТОР ГТС УКРАИНЫ ОБЕЩАЕТ ГАЗ ТЭС И ТЭЦ В СЛУЧАЕ НЕХВАТКИ УГЛЯ. Компания Оператор ГТС Украины готова компенсировать дефицит угля на теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях на период морозов за счет предоставления дополнительных объемов газа (подробнее).

8. МЕДВЕДЧУК ПОМОГАЕТ РОССИИ УКЛОНИТЬСЯ ОТ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ПО ДОНБАССУ. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, комментируя инициативу Медведчука, которому пророссийские боевики якобы решили передать часть похищенных украинцев (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Погружение в Бабий Яр и цифровой двойник Киева

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.