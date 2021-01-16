UA

Примерно 15% от числа тестов. За прошедшие сутки выявили 7729 новых случаев COVID-19

16.01.2021, 08:30
Примерно 15% от числа тестов. За прошедшие сутки выявили 7729 новых случаев COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За вчера, 15 января, в Украине выявили 7729 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8199), было сделано 48 700 тестов на COVID-19 (49 596). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего новых заболевших выявили в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

За сутки умерли 144 инфицированных (днем ранее – 166), выздоровели – 9792 (10 328), были госпитализированы – 2083 (2152).

Основным методом ПЦР сделали 29 363 теста (30 255), а выявляющим и заболевших методом ИФА – 19 337 (19 371).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 154 692 заболевших, 857 183 выздоровели пациентов, умерли 20 686 инфицированных. 

Читайте также: "Душераздирающий рубеж". От коронавируса в мире умерли более 2 млн человек

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Украина статистика динамика максим степанов коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Убить в себе наркомана. История одного эксперимента

ИсторииУбить в себе наркомана. История одного эксперимента
 