Примерно 15% от числа тестов. За прошедшие сутки выявили 7729 новых случаев COVID-19

За вчера, 15 января, в Украине выявили 7729 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8199), было сделано 48 700 тестов на COVID-19 (49 596). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

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Больше всего новых заболевших выявили в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

За сутки умерли 144 инфицированных (днем ранее – 166), выздоровели – 9792 (10 328), были госпитализированы – 2083 (2152).

Основным методом ПЦР сделали 29 363 теста (30 255), а выявляющим и заболевших методом ИФА – 19 337 (19 371).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 154 692 заболевших, 857 183 выздоровели пациентов, умерли 20 686 инфицированных.

В Украине с 8 по 24 января действует усиленный карантин. Степанов говорит, что досрочно прекращать его не будут, а с 25 января Минздрав планирует перейти к адаптивному карантину.

15 января Степанов заявил, что украинцы будут получать COVID-паспорта так же, как и граждане Евросоюза.

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Дарья Мостовая

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