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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 октября

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 октября - Фото
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

1. В ЦЕНТРЕ КИЕВА ПРОЗВУЧАЛИ ВЗРЫВЫ: РОССИЯ УДАРИЛА ДРОНАМИ-КАМИКАДЗЕ, ЕСТЬ ПОПАДАНИЕ ПО ДОМУ. На 09:00 по Киеву было четыре прилета, было попадание по жилому дому в Шевченковском районе (подробнее).

2. РОССИЯНЕ НАСТУПАЮТ НА БАХМУТСКОМ И АВДЕЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ – ГЕНШТАБ. Российские оккупанты пытаются наступать на востоке Украины, а на других направлениях – удержать временно захваченные территории (подробнее).

3. УДАР ДРОНАМИ ПО КИЕВУ. СПАСАТЕЛИ РАЗБИРАЮТ ЗАВАЛЫ ДОМА: ЕСТЬ ПОГИБШИЕ – ФОТО, ВИДЕО. В результате атаки дронами-камикадзе по Киеву произошел взрыв в жилом доме (подробнее).

5. УКРОБОРОНПРОМ АНОНСИРОВАЛ УКРАИНСКИЙ ОТВЕТ НА ИРАНСКИЕ БЕЗПИЛОТНИКИ ОКУПАНТОВ – ФОТО. Укроборонпром анонсировал появление на вооружении Сил обороны Украины боеприпаса, который, по замыслу разработчиков, способен поражать цели на расстоянии до 1000 км (подробнее).

6. ПЕРВЫЕ СИСТЕМЫ ППО NASAMS В СКОРОМ ВРЕМЕНИ БУДУТ ЗДЕСЬ, УКРАИНА ОЖИДАЕТ РЕШЕНИЯ ПО SAMP-T – РЕЗНИКОВ. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины заканчивают курс обучения работе с норвежским зенитным ракетным комплексом NASAMS для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах, и "вскоре" эти системы противовоздушной обороны малого-среднего радиуса заступят на службу в Украине (подробнее).

7. НА ПРИЗЫВ КУЛЕБЫ ИЗ УКРЫТИЯ ОТВЕТИЛ БОРРЕЛЬ: ЕС ДАЕТ ЕЩЕ 500 МЛН ЕВРО ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ. Европейский Союз увеличивает военную помощь Украине до 3,1 млрд евро и запускает миссию военной подготовки ЕС для украинских военных (подробнее).

Читайте также: Тема дня. Иранские дроны ударили по Киеву: что известно об этом оружии Путина и когда ответит Украина

Вадим Ребрина
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