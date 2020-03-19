Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 марта

1. В УКРАИНЕ - ДВА НОВЫХ СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ. Положительные тесты подтверждены в Киеве и Житомире. В Житомирской области госпитализирована супружеская пара с пневмонией - они общались с умершей от коронавируса. Всего в Украине - 18 случаев инфицирования, два из них летальные (подробнее).

2. РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ URALS ПОДЕШЕВЕЛА ДО $18,64 ЗА БАРРЕЛЬ. Это минимум с 2002 года, аналитики допускают дальнейшее падение (подробнее).

3. В ОРДЛО БОЛЬШЕ 90 ПОДОЗРЕНИЙ НА ПНЕВМОНИЮ ЗА НЕДЕЛЮ, ТЕСТОВ НА COVID-19 НЕТ. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, на оккупированных территориях Донбасса к врачам на прошлой неделе с симптомами ОРВИ обратились более 600 человек (подробнее).

4. ПОЛМИЛЛИОНА УКРАИНЦЕВ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ. Такую оценку последствий карантина, введенного из-за коронавируса, дал бывший министр экономики Тимофей Милованов (подробнее).

5. КИТАЙ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ВЧЕРА НИКТО ИЗ МЕСТНЫХ В СТРАНЕ НЕ ЗАБОЛЕЛ. По официальной статистике, новые случаи коронавируса выявлены только у приехавших из-за рубежа (подробнее).

6. БЮДЖЕТ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ, ЧТОБЫ ВЫДЕЛИТЬ ДЕНЬГИ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ. Минфин предлагает создать стабфонд, из которого будут финансироваться необходимые мероприятия по локализации вспышек заболевания и антикризисные меры по поддержке экономики (подробнее).

7. ЕВРОКОМИССИЯ ОПАСАЕТСЯ ПЕРЕГРУЗКИ ТЕЛЕКОМ-СЕТЕЙ ИЗ-ЗА КАРАНТИНА. Стриминговым онлайн-платформам предложили снизить качество трансляции, чтобы сети выдержали возросшую нагрузку (подробнее).

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