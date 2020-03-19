Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Общались с умершей от COVID-19. У супругов в Житомирской области нашли пневмонию

Общались с умершей от COVID-19. У супругов в Житомирской области нашли пневмонию - Фото
Фото: unsplash.com
19.03.2020, 15:58

Госпитализирована с пневмонией супружеская пара, которая общалась с женщиной из Радомышля, умершей от коронавируса

В Житомирской области госпитализирована с пневмонией и высокой температурой супружеская пара, которая контактировала с умершей от коронавируса женщиной. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил на брифинге начальник управления охраны здоровья Житомирской ОДА Николай Суслик.

По его словам, супруги из Брусилова 8 марта общались с женщиной из Радомышля, умершей от коронавирусной инфекции COVID-19. 10 марта они заболели, но не обращались к врачам и занимались самолечением.

Сегодня они обратились в больницу из-за ухудшения самочувствия и были госпитализированы. У них одышка, кашель, повышенная температура, у обоих, по словам Суслика, диагностирована пневмония. Заболевший мужчина 1960 года рождения, женщина - 1962-го.

Суслик отметил, что результаты их тестов на коронавирус станут известны сегодня во второй половине дня.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
житомирская область коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 