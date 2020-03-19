Общались с умершей от COVID-19. У супругов в Житомирской области нашли пневмонию

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В Житомирской области госпитализирована с пневмонией и высокой температурой супружеская пара, которая контактировала с умершей от коронавируса женщиной. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил на брифинге начальник управления охраны здоровья Житомирской ОДА Николай Суслик.

По его словам, супруги из Брусилова 8 марта общались с женщиной из Радомышля, умершей от коронавирусной инфекции COVID-19. 10 марта они заболели, но не обращались к врачам и занимались самолечением.

Сегодня они обратились в больницу из-за ухудшения самочувствия и были госпитализированы. У них одышка, кашель, повышенная температура, у обоих, по словам Суслика, диагностирована пневмония. Заболевший мужчина 1960 года рождения, женщина - 1962-го.

Суслик отметил, что результаты их тестов на коронавирус станут известны сегодня во второй половине дня.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

В ночь на 17 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с распространением инфекции.

По состоянию на утро 19 марта в Украине подтверждено 16 случаев COVID-19. Два человека с инфекцией умерли .

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