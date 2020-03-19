Общались с умершей от COVID-19. У супругов в Житомирской области нашли пневмонию

В Житомирской области госпитализирована с пневмонией и высокой температурой супружеская пара, которая контактировала с умершей от коронавируса женщиной. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил на брифинге начальник управления охраны здоровья Житомирской ОДА Николай Суслик.
По его словам, супруги из Брусилова 8 марта общались с женщиной из Радомышля, умершей от коронавирусной инфекции COVID-19. 10 марта они заболели, но не обращались к врачам и занимались самолечением.
Сегодня они обратились в больницу из-за ухудшения самочувствия и были госпитализированы. У них одышка, кашель, повышенная температура, у обоих, по словам Суслика, диагностирована пневмония. Заболевший мужчина 1960 года рождения, женщина - 1962-го.
Суслик отметил, что результаты их тестов на коронавирус станут известны сегодня во второй половине дня.
Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости