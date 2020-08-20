Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 августа

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1. УЛЬТИМАТУМ РОССИИ В ТКГ. РФ требует изменить постановление Верховной Рады о местных выборах, поскольку оно якобы нарушает минские соглашения. С вопросом о такой возможности к Верховной Раде обратился глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. (подробнее)

2. ПОРТ ОЛЬВИЯ ПЕРЕДАН В КОНЦЕССИЮ. Катарская компания QTerminals инвестирует в порт Ольвия 17,3 млрд грн. Город Николаев получит 80 млн грн на улучшение инфраструктуры.(подробнее)

3. НАВАЛЬНЫЙ НАХОДИТСЯ В КОМЕ. Российскому оппозиционеру стало плохо в самолете. Борт экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Сторонники оппозиционера считают, что ему отравили чай. (подробнее)

4. В МИНФИНЕ СКАЗАЛИ, ВО СКОЛЬКО ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛКИ ОБОЙДЕТСЯ БЮДЖЕТУ. Повышение с 1 сентября минимальной зарплаты в Украине с нынешних 4723 грн до 5000 грн обойдется госбюджету в 3 млрд грн лишь за три месяца. (подробнее)

5. В УКРАИНЕ АНТИРЕКОРД ЗАБОЛЕВШИХ И УМЕРШИХ ЗА СУТКИ ОТ COVID-19. За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2134 человек, зафиксированы 40 летальных случаев. (подробнее)

6. КАБМИН УПРОСТИЛ ГАБАРИТНО-ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ НА ДОРОГАХ. Кабинет министров разрешил проводить габаритно-весовой контроль одним сотрудником Укртрансбезопасности с привлечением должностных лиц Нацполиции, Укравтодора и балансодержателей пунктов ГВК. (подробнее)

7. ЭКС-СОВЕТНИК ТРАМПА АРЕСТОВАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В МОШЕННИЧЕСТВЕ. Минюст США подозревает Стива Бэннона и еще троих человек в сговоре с целью хищения средств, собранных у сторонников строительства стены на границе с Мексикой. (подробнее)

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Наталия Медведева

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